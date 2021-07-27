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Sergen Yalçın istedi: Josef, Teixeira ile görüşecek

27.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Alex Teixeira'yı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Alex Teixeira ile görüşme yapacak. Detaylar.

Sergen Yalçın istedi: Josef, Teixeira ile görüşecek

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almak isteyen bir kadro kurmak isteyen ve yönetimle yeni sözleşme görüşmelerinde de bunun altını çizen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, stratejisini belirlemek için Alex Teixeira'nın kararını bekliyor. Yalçın, bu konuda takımındaki Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza ile konuştu.

JOSEF BİR DAHA GÖRÜŞECEK

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Yalçın, Teixeira'nın çok yakın arkadaşı olan Josef ile yaptığı özel görüşmede, "Teixeira ne yapacak? Ne zaman kararını verecek, durumu belli oldu mu" diye sordu. Josef de Yalçın'a şu cevabı verdi: "Alex ile yeni görüştüm. Bir iki gün içinde kariyerine nerede devam edeceğine karar verecek. O aslında parayı çok ön planda tutan biri değil. Ailesinin tutumu belirleyici olacak. Eşinin de tercihi bekliyor. Parayı ihtiyacı yok Alex'in. Ben de bir kez daha konuşacağım." Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a gelme olasılığının güçlendiği öğrenildi.

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HEM ON NUMARA HEM SANTRFOR

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On numara pozisyonunda oynasa da kariyerinde iki kez gol krallığı yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, iki kanatta da oynayabiliyor.223'ü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında olmak üzere toplam 429 maça çıkan Teixeira, 172 gol atarken, 72 de asiste imza koydu. Ukrayna'da 5 şampiyonluk gören oyuncu, 2016'dan bu yana Çin'in Jiangsu Suning takımında oynadı.

KARTAL POZU VERMİŞTİ

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Josef de Souza ile yakın ilişkileri bulunan Alex Teixeira, daha önce Kartal pozu vermişti. Futbolcu geleceği hakkında yaptığı açıklamada ise Dubai'de olduğunu ve yakın zamanda ya kendisinin ya da menajerinin gerekli açıklamayı yapacağını dile getirmişti.

(Ajansspor)

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ GELİYOR

Öğrenilen bilgiye göre yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta içinde Türkiye'ye gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşılması düşünülüyor. Yıllık 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alacak Alex'in bonuslarla birlikte 3 milyon euro'yu bulan bir masrafı olması bekleniyor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza
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