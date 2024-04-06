Sergen Yalçın konusunda resmi açıklama geldi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu, görüşme yapılacağı açıklandı...

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın konusunda Antalyaspor'dan ilk hamle geldi.

"HOCAMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın geleceği ile ilgili konuşan Boztepe, "Şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir olumsuz bir açıklamamız yok. Olumsuz bir görüşümüz de yok. Bu konu Rizespor maçından sonraki en önemli gündem maddelerimizden biri. Hocamızla zaten görüşeceğiz. Hocamızın kardeşinin sağlık durumuyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı İstanbul'a gitti, gelir gelmez görüşeceğiz." dedi

"NASIL BİR LOBİYSE, NASIL GÜÇLÜ BİR LOBİYSE.."

Sözlerine devam eden Boztepe “Şimdi konuyla alakalı en başından beri olduğu gibi söylüyoruz. Türk futbolunun düzelmesi için artık daha temiz, daha düzenli bir lig olması için yabancı hakem gerekliliği varsa yabancı hakemler konusunda bu konuda da hemfikiriz. Birçok kulüp değil hemen hemen 18-19 kulüpte hemfikir yani. O günkü toplantıya katılan herkes bu konuyla alakalı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un da değerli bir görüşmeleri oldu ve yabancı hakemlerin de Premier Lig ayarındaki kaliteli hakemler olacağı konusunda zaten bir tebliği var. Ligimizin düzelmesi için eğer ki yabancı hakemse bizim ihtiyacımız olan yabancı hakemlere ihtiyacımız var demektir. Bazı müsabakalarda göz göre göre artık gerçekten de nasıl bir lobiyse, nasıl güçlü bir lobiyse bu kadar cesur adamlar, bu kadar aleni göstere göstere puanı alıp oradan oraya verebiliyorlar. Yani bunun içinde ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.





