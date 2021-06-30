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Sergen Yalçın onay verdi! Diego Costa'ya 5 milyon euro

30.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta santrfor mevkisine ayrı bir önem veriliyor Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan siyah-beyazlılarda listedeki golcüler için somut adımlar atılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, bonservisi elinde olan Diego Costa'ya yeni teklifini iletti. İşte o teklif ve gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Sergen Yalçın onay verdi! Diego Costa'ya 5 milyon euro

Beşiktaş'ta golcü operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah-beyazlılarda gözler tamamen transfere çevrildi. Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Kara-Kartal, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine dünyaca ünlü tanınmış bir yıldızla güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, listedeki isimler için harekete geçti.

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SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Golcü çalışmalarını sürdüren yönetim, Sergen Yalçın'ın onay verdiği diğer bir yıldız olan Diego Costa'ya yeni bir teklif yaptı. A Spor'un haberine göre; Kara-Kartal, yıldız futbolcuya 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.

DIEGO COSTA KİMDİR?

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa, 7 Ekim 1998 tarihinde doğdu. Brezilya asıllı İspanyol futbolcu santrfor mevkisinde forma giyiyor. Son olarak Atletico Madrid'de top koşturan dünyaca ünlü yıldız, bonservisini elinde bulunduruyor. Diego Costa kariyerinde Chelsea ile 2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiliz Kupası kazandı. Yıldızını parlattığı Atletico Madrid'de ise 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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