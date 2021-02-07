Sergen Yalçın oyuncularını tek tek tebrik etti

Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan ve 81. dakikada Rosier’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 48’e yükseltirken zirveye de ortak oldu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da sahaya girerek oyuncularına tek tek sarıldı ve hepsini tebrik etti.

Futbolcularının hiçbir zaman kabullenmeyeceğini dile getiren Sergen Yalçın, "Bugün kazandığımız maçla eski pozisyonumuzu yakaladık, bizim için çok önemliydi. Kazanarak yarışmacı takım kimlğine büründük. Futbolcuların savaşması, özverisi bizim için çok önemliydi, onlara teşekkür ediyorum. Futbolcularım her türlü saygı hak ediyor. Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez" dedi.

