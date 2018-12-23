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''Ozan Tufan için teklifimizi yaptık''

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 23.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklifimizi sunduk ve cevap bekliyoruz. Gelirse 1-2 ay sonra tekrar eski Ozan'ı izletiriz, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

''Ozan Tufan için teklifimizi yaptık''

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir ile 1-1 beraber kaldıkları maçın ardından transfer itirafında bulundu.

Sergen Yalçın, devre arsında Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Ozan Tufan'ı transfer etmek istediklerini açıkladı. Sergen Yalçın, "Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklifimizi sunduk ve cevap bekliyoruz" dedi.

Ayrıca Sergen Yalçın "Ozan Tufan 2 yıl önce Türkiye'nin en yetenekli oyuncusuydu. Gelirse 1-2 ay sonra tekrar eski Ozan'ı izletiriz, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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