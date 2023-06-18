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Sergen Yalçın, Perşembe günü Azerbaycan'a uçuyor iddiası! İşte son detaylar...

18.06.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı konuşulan Sergen Yalçın için çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan tecrübeli ismin, Perşembe günü Azerbaycan'a gideceği öğrenildi.

Azeri basınının haberine göre; Sergen Yalçın'ın yeni adresi Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü... Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı, Rumen teknik adamın ayrılığına ilişkin detayların çözülmesi durumunda yolların ayrılacağı belirtildi.

İLK TEMAS OLUMLU

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Azerbaycan'dan yapılan teklife olumlu yanıt veren Sergen Yalçın düşünmek için süre istemişti. Son tercih olarak bu teklifi elinde tutan Sergen Yalçın, kendisine bir teklif gelmemesi halinde Perşembe günü Azerbaycan'a uçarak son şartları konuşacak.

PARADA ANLAŞTILAR

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Yıllık maaş konusunda da anlaşma sağlayan Sergen Yalçın yine de son olarak Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif bekliyor.


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Sergen Yalçın AZ fenerbahçe

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