Sergen Yalçın, Perşembe günü Azerbaycan'a uçuyor iddiası! İşte son detaylar...

Azeri basınının haberine göre; Sergen Yalçın'ın yeni adresi Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü... Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı, Rumen teknik adamın ayrılığına ilişkin detayların çözülmesi durumunda yolların ayrılacağı belirtildi.

İLK TEMAS OLUMLU

Azerbaycan'dan yapılan teklife olumlu yanıt veren Sergen Yalçın düşünmek için süre istemişti. Son tercih olarak bu teklifi elinde tutan Sergen Yalçın, kendisine bir teklif gelmemesi halinde Perşembe günü Azerbaycan'a uçarak son şartları konuşacak.

PARADA ANLAŞTILAR

Yıllık maaş konusunda da anlaşma sağlayan Sergen Yalçın yine de son olarak Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif bekliyor.



