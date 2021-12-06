Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi bize tecrübe kattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi basın toplantısında konuştu. "Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu." ifadelerini kullanan Yalçın, gruptaki son mücadeleye farklı bir kadroyla çıkacaklarını söyledi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;

"OYUNCULARIN DİNLENMESİ GEREK"

"Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"5-6 OYUNCU DEĞİŞEBİLİR"

Yarın oynanacak maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Bizim için önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de güzel bir maç olur. Yarın, biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. 3 gün sonra maç, oyuncuları çok zorluyor bu seviyedeki maçlar. Hafta sonunu da düşünürsek, yaklaşık 5-6 oyuncu, biraz farklı oynamayı düşünüyoruz.

"NE ZAMAN DİREKT GİDİLİR BİLMİYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum, puanlama bilgim yok. Puan anlamında çok iyi şeyler yapamasak da bundan sonraki yapacağımız planlama hakkında tecrübe oldu."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BİZE TECRÜBE KATTI"

"Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."



