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  4. Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti! Canlı yayında demediğini bırakmadı... Çok sert sözler

Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti! Canlı yayında demediğini bırakmadı... Çok sert sözler

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 23:31
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Eski Beşiktaş futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon takımın başında olmaması gerektiğini ifade etti.

Sergen Yalçın Solskjaer'in biletini kesti! Canlı yayında demediğini bırakmadı... Çok sert sözler

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yeni sezon planlamasında yer almaması gerektiğini belirtti.

'CHAMBERLAIN'IN OYNADIĞINI İKİNCİ YARI ÖĞRENDİM'

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"Beşiktaş'ta sezon bitti. Niye genç futbolcuları oynatmıyorsunuz? Keny Arroyo'yu aldınız. Niye oynatmıyorsunuz? Mustafa Hekimoğlu'nu oynat. Daha çok oynat. Immobile'ye bugün 10 üzerinden 1 puan veriyorum. O da sahada olduğu için. Chamberlain'in oynadığını ikinci yarı öğrendim ben."

'HİÇ KENDİME YER YAPTIĞIM YOK'

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"Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor.

'SEN YENİ SEZONUN PLANINA BAŞLA'

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"Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
spor Sergen Yalçın beşiktaş futbol
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