Sergen Yalçın Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı! "%60 mutlu sona ulaşacaklar"

Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör ayrılığının ardından Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden olan Sergen Yalçın 'Bu kaosun içinde olmak istemiyorum' diyerek kapıları kapatırken, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum ve Süper Lig'e dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"ÇOK FARKLI ŞEYLER OLABİLİR"

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dair de konuşurken "Ben Beşiktaş'ı bir derbide gidip deplasmanda yenmenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş tarafı ama sonuçta Fenerbahçe de Tüpraş Stadı'na gidecek. Derbi atmosferini çok iyi bilirim. Çok farklı şeyler olabilir." dedi.

"BEŞİKTAŞ KAZANIRSA..."

"Beşiktaş tarafı çok büyük bir kaosun içinden derbiye çıkacak." diyen Yalçın, "Fenerbahçe ise çok moralli çıkacak. Bir sonraki hafta çok farklı şeyler konuşabiliriz. Ben bu ligde 8 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanması halinde önümüzdeki hafta çok farklı şeyler konuşabiliriz. Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanır. O zaman da çok farklı şeyler konuşuruz." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Öte yandan ligde kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışındaki son durum için de tahminini paylaşan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yüzde 60, Fenerbahçe'nin ise yüzde 40 mutlu sona ulaşmak için şansı olduğunu belirtti. Yalçın, "Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 60 olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin ihtimali yüzde 40. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek. O maçı unutmayın. Geçen seneki şartlar aynı değildi. O maçta 1 puan fark olsaydı çok farklı bir maç olurdu. Galatasaray o maçtan önce zaten yüzde 99 şampiyon olmuştu. O maçın atmosferi çok farklıydı." dedi.