SPOR

Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni teknik direktörün Sergen Yalçın olarak açıklanmasının ardından transferde izlenecek yola dair detaylar da netleşmeye başladı.

Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu

Geçen sezon Alanyaspor’da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın’ın transfere 6 milyon Euro’luk bir bütçe ayrılması yönünde yönetime rapor sunduğu bildirildi. Genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılı yönetimin Yalçın’ın bu teklifine yeşil ışık yaktığı ve transfer için kolları sıvadığı öğrenildi.

Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın’ın sunduğu listedeki isimlerle de önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Sergen Yalçın’ın Evkur Yeni Malatyaspor’da birlikte çalışacağı teknik ekibindeki isimler de netleşti. Yalçın’ın ekibinde Murat Şahin (Antrenör), Çağdaş Atan (Antrenör), Murat Kaytaz (Analiz), Levent Açıl (Kaleci Antrenörü), Giovanni Melchiorre (Kondisyoner) ve Gürsoy Yalçın’ın (Maç izleme) görev alacakları belirtildi.

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