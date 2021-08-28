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Sergen Yalçın Umut Meraş'ı transferini açıkladı

28.08.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa verdiği maç önü röportajında Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ın transferini açıkladı.

Sergen Yalçın Umut Meraş'ı transferini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçı öncesi Umut Meraş transferi hakkında konuştu.

Sergen Yalçın, milli futbolcunun transferi için, "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor. Rıdvan ve N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar." dedi.

Sergen Yalçın'ın diğer açıklamaları şöyle:

  • "Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Batshuayi, Alex, Rachid, Larin. Önde yabancılar var. Rıdvan, Salih ve Ersin gibi Türk oyuncularımızı oynattık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla kazanmak istiyoruz."

  • "Batshuayi idmanlarda iyiydi. Alex de takıma alışıyor, çalışıyor. Batshuayi en son gelen isim, o da arkadaşlarına ısınıyor. Bütün oyuncularımızdan beklentilerimiz var."


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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