Sergen Yalçın Umut Meraş'ı transferini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçı öncesi Umut Meraş transferi hakkında konuştu.
Sergen Yalçın, milli futbolcunun transferi için, "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor. Rıdvan ve N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar." dedi.
Sergen Yalçın'ın diğer açıklamaları şöyle:
"Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Batshuayi, Alex, Rachid, Larin. Önde yabancılar var. Rıdvan, Salih ve Ersin gibi Türk oyuncularımızı oynattık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla kazanmak istiyoruz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum