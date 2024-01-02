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Sergen Yalçın ve ekibi bugün Antalya'da olacak

02.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alman ekibi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın ve ekibinin, bugün Antalya'da olması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibinin, bugün Antalya'da olması bekleniyor. Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise yarın gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

"HOCA VE EKİBİ BUGÜN ANTALYA'DA"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Bugün inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi bugün Antalya'da olacak" dedi.

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