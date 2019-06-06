SPOR

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor’la dün yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor’la el sıkıştığı öğrenildi. Anlaşmanın 2 yıllık olması ve bayramdan sonra sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Ligin 16. sırasında aldığı Aytemiz Alanyaspor'u Avrupa'nın kapısına kadar getiren Sergen Yalçın, yönetimle anlaşamadı ve yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın bu kararı hoca arayışı içerisinde olan Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi. Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra sezonu sportif direktör Ali Ravcı ile bitiren Sarı- Kırmızılılar'ın Sergen Yalçın ve ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olması ve bayramdan sonra sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

ALANYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen anca her sene baska takimlari dolasirsin baskada hic bir sey olmaz senden GEVŞEK sergen
bu Alanya bu sene küme düşer
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