Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Ligin 16. sırasında aldığı Aytemiz Alanyaspor'u Avrupa'nın kapısına kadar getiren Sergen Yalçın, yönetimle anlaşamadı ve yollar ayrıldı.
Sergen Yalçın'ın bu kararı hoca arayışı içerisinde olan Yeni Malatyaspor'u harekete geçirdi. Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra sezonu sportif direktör Ali Ravcı ile bitiren Sarı- Kırmızılılar'ın Sergen Yalçın ve ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olması ve bayramdan sonra sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
ALANYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti
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