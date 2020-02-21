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Sergen Yalçın yeni transferi geri gönderdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

Sergen Yalçın yeni transferi geri gönderdi

Genç yetenek arayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, deneme için Türkiye'ye getirdiği ve Siyah-Beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi.

Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti.

(AJANSSPOR)

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