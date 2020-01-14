SPOR
  4. Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında DG Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Sergen Yalçın, Beşiktaş'a transferi konuşulan Guilherme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

Sivasspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu. Yalçın, “Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Bakalım transfer bitene kadar netleşir” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor’un kendilerinden güçlü olduğunu ifade etti. Yalçın, “İki ayaklı maçlarda böyle bir skorun altından kalkmak tabii ki kolay değil, zor bu skorun altından kalkmak. Çok basit goller yedik. Oyuna iyi başlamadık. Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Mücadele de Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla koşuyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta zorlandık bu akşam. Bu sene kupa biraz zor, çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta maksimum güçle oynamak bizim için zor ama rövanşı var tabii ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İlk yarı bitti, ikinci yarı aynı kadro ile devam edip ikinci yarıyı da iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hem bizim için, hem Malatyaspor için iyi olur” dedi.

"FAZLA BİR BİLGİM YOK"

Adı Beşiktaş ile anılan Guilherme ile ilgili yöneltilen soruya ise Yalçın, “Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Tam olarak ne olup ne bittiğini bilmiyorum. O Konu ile ilgili fazla bir bilgim yok. Şuanda bizle beraber olduğu için bizim oyuncumuz konumunda. Bugün de onu ikinci yarı kullandık. Hafta sonu da kullanmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Bakalım transfer bitene kadar netleşir” cevabını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının ardındanSivasspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 4-0Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 4-0
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Guilherme sergen yalçın Transfer açıklama

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Galatasaray'a transferde büyük şok!

Galatasaray'a transferde büyük şok!

Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Guilherme'den transfer açıklaması

Guilherme'den transfer açıklaması

Yıldız futbolcunun oğlu 2. kattan düştü!

Yıldız futbolcunun oğlu 2. kattan düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

Sergen Yalçın’dan flaş Guilherme açıklaması

Arturo Mina: İyi yerlerde olacağız

Arturo Mina: İyi yerlerde olacağız

BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek

Yeni Malatyaspor takviye yapacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

Yeni Malatyaspor ikinci yarı için iddialı

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Guilherme'nin görüştüğünü açıkladı

Sergen Yalçın açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyor

Sergen Yalçın'dan Falette ve Ozan Tufan açıklaması

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.