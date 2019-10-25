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Sergey Matveev: Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.10.2019 07:56 | Son Güncelleme

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.

Sergey Matveev: Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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