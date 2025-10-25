SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Sergey Yuran: "Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım"

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında deplasmanda Pendikspor’a 4-0 yenilen Serikspor’da Teknik Direktör Sergey Yuran, oyuncuların ve teknik ekibin para alamadığını belirterek büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını söyledi.

Sergey Yuran: "Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım"
Emre Şen

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Serikspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0’lık skorla yenildi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Serikspor Teknik Direktörü Sergey Yuran, istifa sinyali verdi.

Oyuncuların ve teknik ekibin para alamadığının altını çizen Yuran, "Maçı değerlendirmem zor olabilir. Haberlerde de paylaşıldığı gibi oyuncular da teknik ekip de para almıyor. Takım antrenman yapmadı. Sonuç da belliydi. Sadece maça geldik.

Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım. Çünkü bir gelecek göremiyorum. Şu an kulüpte büyük problemler var" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sezonun golünü attı! Victor Osimhen bile görünce çok kıskanacak...
Bingöl’de 750 öğrenciye forma desteğiBingöl’de 750 öğrenciye forma desteği
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.