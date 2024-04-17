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  4. Sergi pozları olay olmuştu! Aşka gelen Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle peş peşe paylaşım yaptı

Sergi pozları olay olmuştu! Aşka gelen Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle peş peşe paylaşım yaptı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.04.2024 23:22
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Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozları büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada gündem yaratan pozlar hakkında açıklama yapan Kaygılaroğlu, o pozları sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiğini belirtmişti. Bu kez aşka gelen ünlü oyuncu yeni sevilisiyle peş peşe paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarıyla gündem olmuştu. Eleştirilerin hedefi olan sevgilisiyle paylaşım yapan Kaygılaroğlu'nun aşk dolu pozları beğeni topladı.

POZLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tepki çeken pozlarını, sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği öğrenildi.

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Sosyal medyada olay olan pozların ardından Kaygılaroğlu, açıklama yaparak özür diledi.

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AŞK DOLU PAYLAŞIM

2014 yılında dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti 2019 yılında karşılıklı olarak boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştı. Çiftin Ada isminde bir kızları bulunuyor. Yaptıkları açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti.

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Uraz Kaygılaroğlu, kısa bir süre önce sanatçı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşamaya başladı.

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Kaygılaroğlu, yeni sevgilisiyle peş peşe paylaşım yaptı.

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