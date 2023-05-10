Sergio Busquets sezon sonu Barcelona’dan ayrılıyor

İspanya futbolu ve Barcelona’nın önemli isimlerinden biri olan Sergio Busquets, bu yaz döneminde sözleşmesinin bitimiyle beraber sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan tecrübeli oyuncu bu ayrılığın kolay olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Bu rozeti takabilmek benim için bir onurdur. Benim için gurur kaynağı oldu ama her şeyin bir sonu olmalı. Bunun kolay bir karar olmadığını ancak zamanın geldiğini biliyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden herkese, takıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”

31 KUPAYLA VEDA EDİYOR

Sergio Busquets 15 yıllık Barcelona kariyerinde pek çok başarılara imza attı. Barcelona formasıyla 31 kupa kazanan tecrübeli İspanyol orta saha, bu alanda en çok kupa kazanan oyuncular arasında yer alıyor. 34 yaşındaki oyuncu Katalan ekiple; 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga Şampiyonluğu, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazanarak büyük başarılar elde etti.

BARCELONA’DA EN FAZLA FORMA GİYEN 3’ÜNCÜ OYUNCU

Sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacağını açıklayan Sergio Busquets, Barcelona formasıyla toplamda 719 maçta forma giydi. Çıktığı bu karşılaşmalarda 18 gol ve 45 asistlik performans gösteren tecrübeli oyuncu, bu alanda Barcelona’da en fazla forma giyen 3’üncü futbolcu konumunda. Katalan ekibiyle en çok maça çıkan isimler ise şu an Paris Saint Germain forması giyen Lionel Messi toplamda 778, aktif Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise 767 maçta Katalan ekibinin formasını giydi.

BARCELONA FORMASIYLA SON MAÇINA ÇIKACAK

İspanyol orta saha, Barcelona formasıyla 4 Haziran’da Celta Vigo deplasmanında oynaması durumunda Barcelona kariyerindeki son resmi maçı olacak. Öte yandan Busquets, 6 Haziran’da eski takım arkadaşı Andreas İniesta’nın formasını giydiği Japonya temsilcisi Vissel Kobe ile düzenlenecek olan özel maçla kariyerinde son kez eski takım arkadaşıyla aynı sahada yer alacak.

