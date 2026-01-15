SPOR

Sergio Ramos eski kulübü Sevilla'yı satın almak için masada!

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, bu kez futbolculuk kariyerinin ötesinde bir adımla gündemde. İspanyol basınına göre tecrübeli yıldız, Sevilla’yı satın almak için harekete geçti ve önümüzdeki günlerde kulübün ana hissedarlarıyla kritik görüşmeler yapmaya hazırlanıyor.

Sergio Ramos eski kulübü Sevilla'yı satın almak için masada!
Berker İşleyen

Sevilla altyapısından yetişen ve kulüple güçlü bir bağa sahip olan Sergio Ramos, bu kez saha dışındaki bir hamlesiyle gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun, İspanyol ekibini satın alma planını hayata geçirmek için somut adımlar attığı öğrenildi.

TOPLANTI YAPILACAK

Sergio Ramos eski kulübü Sevilla yı satın almak için masada! 1

İspanyol basınından AS’ın aktardığı bilgilere göre Ramos, Sevilla’nın geleceğine yön verebilecek kritik bir sürecin eşiğinde. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde kulübün satışıyla ilgili önemli bir toplantının yapılması bekleniyor.

RAMOS DA MASADA

Sergio Ramos eski kulübü Sevilla yı satın almak için masada! 2

Kulübü satın alma konusunda kararlı olduğu belirtilen Ramos’un, avukatıyla birlikte Sevilla’nın ana hissedarlarıyla masaya oturacağı ifade edildi. Zaman kaybetmek istemeyen yıldız ismin, görüşmelerde şartları ve olası yol haritasını netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, kariyerinde iki farklı dönemde İspanyol ekibinin formasını giydi. Bu süreçte toplam 87 maça çıkan deneyimli savunmacı, 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ramos’un kulübe olan bağlılığını bu kez bir yatırım hamlesiyle göstermesi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

