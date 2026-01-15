Sergio Ramos eski kulübü Sevilla'yı satın almak için masada!

Sevilla altyapısından yetişen ve kulüple güçlü bir bağa sahip olan Sergio Ramos, bu kez saha dışındaki bir hamlesiyle gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun, İspanyol ekibini satın alma planını hayata geçirmek için somut adımlar attığı öğrenildi.

TOPLANTI YAPILACAK

İspanyol basınından AS’ın aktardığı bilgilere göre Ramos, Sevilla’nın geleceğine yön verebilecek kritik bir sürecin eşiğinde. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde kulübün satışıyla ilgili önemli bir toplantının yapılması bekleniyor.

RAMOS DA MASADA

Kulübü satın alma konusunda kararlı olduğu belirtilen Ramos’un, avukatıyla birlikte Sevilla’nın ana hissedarlarıyla masaya oturacağı ifade edildi. Zaman kaybetmek istemeyen yıldız ismin, görüşmelerde şartları ve olası yol haritasını netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, kariyerinde iki farklı dönemde İspanyol ekibinin formasını giydi. Bu süreçte toplam 87 maça çıkan deneyimli savunmacı, 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ramos’un kulübe olan bağlılığını bu kez bir yatırım hamlesiyle göstermesi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.