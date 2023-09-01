Sergio Ramos Galatasaray'da sabırları taşırdı! Mesaj gönderildi...

Galatasaray'ın bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Galatasaray'a hala daha cevap vermedi.

7.5 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray'ın 7.5 milyon euro'luk teklifine henüz cevap vermeyen Sergio Ramos, sarı-kırmızılılardan bonuslar hariç 8 milyon euro istiyor. Ramos ayrıca, ekstra komisyon ve para talebinde bulundu.

4 GÜN KALDI

Galatasaray 5 Eylül’e kadar kadar Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda. Ramos'a bu yüzden mesaj gönderen sarı-kırmızılı yetkililer, İspanyol oyuncunun bir an evvel karar vermesini istiyor.

