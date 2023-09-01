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Sergio Ramos Galatasaray'da sabırları taşırdı! Mesaj gönderildi...

01.09.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos sabırları taşırmak üzere. Sarı-kırmızılıların teklifine henüz cevap vermeyen İspanyol oyuncuya yöneticiler mesaj gönderdi.

Sergio Ramos Galatasaray'da sabırları taşırdı! Mesaj gönderildi...

Galatasaray'ın bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Galatasaray'a hala daha cevap vermedi.

7.5 MİLYON EURO TEKLİF

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Galatasaray'ın 7.5 milyon euro'luk teklifine henüz cevap vermeyen Sergio Ramos, sarı-kırmızılılardan bonuslar hariç 8 milyon euro istiyor. Ramos ayrıca, ekstra komisyon ve para talebinde bulundu.

4 GÜN KALDI

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Galatasaray 5 Eylül’e kadar kadar Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda. Ramos'a bu yüzden mesaj gönderen sarı-kırmızılı yetkililer, İspanyol oyuncunun bir an evvel karar vermesini istiyor.

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