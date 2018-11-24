Sergio Ramos için flaş doping iddiası

Futboldaki yolsuzlukları ortaya çıkartan Football Leaks, yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Football Leaks belgelerinde Real Madrid'in Juventus'u 4-1 yendiği 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde, Sergio Ramos'un kanında yasaklı madde bulunduğu ancak UEFA'nın bu durumu gizlediği belirtildi. Ramos'un finalden bir gün önce yapılan doping testinden geçemediği ve UEFA'nın da bunu bildiği kaydedildi.

LA LIGA MAÇINDA DA AYNISI OLDU

Öte yandan İspanyol futbolcunun Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Malaga maçında da doping testini geçemediği iddia edildi.

REAL'DEN AÇIKLAMA ''DOKTORLAR YANLIŞ YAPMIŞ''

Real Madrid ise iddiaları yalanlarken Ramos'un doping yaptığı ve UEFA'nın bunu sakladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İspanyol ekibi, doktorların bir yanlışlık yaptığını ve bilgileri kulübe yanlış gönderdiğini belirtti. (SPORX)

