Sergio Ramos: Ronaldo'nun rolünü üstlenmem gerekiyordu

Real Madrid'in tecrübeli kaptanı Sergio Ramos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra onun rolünü üstlendiğini söylerken ''Cristiano'nun ayrılmasından sonra onun rolünü üstlenmem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Bundan da son derece mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Zaman zaman agresif tavrı hatırlatılan Ramos, takım arkadaşlarıyla ilişkisinden bahsederken ''Aynı takımda oynadığım hiçbir arkadaşımı bilerek üzmemişimdir. Ama birini incittiğimiz düşünürsem gidip özür dilerim'' şeklinde konuştu. (SPORX)

