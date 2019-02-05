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Sergio Ramos: Ronaldo'nun rolünü üstlenmem gerekiyordu

İSPANYA HABERLERİ  | 05.02.2019 08:10 | Son Güncelleme

Real Madrid'in kaptanı Ramos, katıldığı televizyon programında eski takım arkadaşı Ronaldo'nun rolünü üstlenmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sergio Ramos: Ronaldo'nun rolünü üstlenmem gerekiyordu

Real Madrid'in tecrübeli kaptanı Sergio Ramos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra onun rolünü üstlendiğini söylerken ''Cristiano'nun ayrılmasından sonra onun rolünü üstlenmem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Bundan da son derece mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Zaman zaman agresif tavrı hatırlatılan Ramos, takım arkadaşlarıyla ilişkisinden bahsederken ''Aynı takımda oynadığım hiçbir arkadaşımı bilerek üzmemişimdir. Ama birini incittiğimiz düşünürsem gidip özür dilerim'' şeklinde konuştu. (SPORX)

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real madrid cristiano ronaldo İspanya La Liga sergio ramos

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