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Sergio Ramos: Salah'la girdiğim pozisyon için suçluluk duymuyorum!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatladığı Mohammed Salah hakkında konuşurken "Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Ancak suçluluk duymuyorum' dedi.

Sergio Ramos: Salah'la girdiğim pozisyon için suçluluk duymuyorum!

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’un yıldızı Mohammed Salah’ı sakatlayan ve tepkileri üzerine çeken Real Madrid kaptanı Sergio Ramos sessizliğini bozdu.

Kiev’de oynanan müthiş finali Real Madrid 3-1 kazanırken maçın 30. dakikasında Salah’ın sakatlanarak oyundan çıkması İngiliz ekibinin bütün planlarını bozdu.

Mısırlı yıldızın Dünya Kupası’nı kaçırma ihtimali bulunurken Real Madrid’in savunma oyuncusu Sergio Ramos da tepkilerden nasibini aldı.

Maç boyunca ıslıklanan Ramos’a taraflı tarafsız herkes tepki gösterirken İspanyol futbolcu Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ramos, “Futbol bazen en tatlı yüzünü, bazen en acı tarafını gösterir. Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor Salah. Geçmiş olsun” dedi.

Yaşanan sakatlığın olmasını istemeyeceğini söyleyen Ramos, “Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum” ifadelerini kullandı.

(Sözcü)

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sergio ramos mohammed salah

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