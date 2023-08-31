Sergio Ramos transferinde Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak gelişme! Taraftarın kalbi küt küt atıyor...

Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Galatasaray'a mesaj gönderdi.

GALATASARAY'A MESAJ GÖNDERDİ

İlk aşamada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan 12 milyon euro yıllık ücret isteyen Ramos, kendisini isteyen başka takım kalmamasından dolayı maaşında büyük bir indirime gitti. Ramos'un 5 milyon euro'ya kadar indiği ve Galatasaray'a imza atmak için mesaj gönderdiği ifade edildi.

METİN ÖZTÜRK: "ERDEN TİMUR'A RAMOS'U SORACAĞIM" DEMİŞTİ

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Ramos transferiyle ilgili olarak, “Ben de merak ediyorum. Yarın (perşembe) sabah uçakta Erden Timur’a soracağım. Ramos’a nasıl baktığım önemli değil. Benim şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar. Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz. Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor. Bu sponsorlar Galatasaray’ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar” demişti.

