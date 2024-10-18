Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı! 7 şüpheliye hapis cezası talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Serhat Akın'ın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırının ardından, soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İSTENİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede, şüpheliler E.Ü ve O.M. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, şüpheli H.Ş. için de "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, şüpheliler Y.G, İ.T ve M.A'nın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 6,5 yıldan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelilerden O.D. için "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği ifade edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

SERHAT AKIN DUYURDU

Ameliyat saat 14:00’da. Anladığım kadarıyla uzun ve zor bir ameliyat olacak! Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum Allah büyük o biliyor. Hastaneye gelmeyip, telefonla beni de aramadan, Serhat’a geçmiş olsun “ama” bizi çok eleştiriyordu diyen!!!! Vurulmadan 2 gün önce az kaldı diye mesaj atana benim bedduam belki tutmaz ama annem babamın iyi olmayan dilekleri tutar buna eminim. Allah’a emanet.