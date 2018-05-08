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Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım ve dayak itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kadıköy Boğası lakaplı efsane futbolcularından Serhat Akın, twitch canlı yayınında Fenerbahçe yıllarında yaşadığı eğlenceli anılarından bahsetti. Aziz Yıldırım ve Anelka ile ilgili anısını Zaragoza maçının devre arasında yaşadıklarıyla anlatan Serhat Akın, asıl bombayı ise "Rüştü Reçber ve Ogün Temizkanoğlu beni dövdü" diyerek patlattı.

Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım ve dayak itirafı!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Serhat Akın'dan olay Aziz Yıldırım, Anelka, Rüştü Reçber ve Ogün Temizkanoğlu itirafı geldi. Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte Serhat Akın'ın açıklamaları...

"Anelka kadar rahat bir adam görmedim. Cumartesi maç var. Ben adamı sadece Perşembe günü görüyordum. Adam Paris’e tedavi olmak için gidiyordu. İdmana çıkmıyordu ama Cumartesi maça çıkıyordu. Bir gün Anelka geldi, Miami’de evi varmış. Evin değeri 25 milyon dolarmış, 14 milyon dolara bırakıyormuş. Satmaya çalışıyor. Bizim bütün takımı toplasan 1 milyon dolar çıkartamazsın. 14 milyon ne! Neymiş okyanusta yunusları görüyormuş.

ZARAGOZA MAÇINDA AYAĞIMA TOP DEĞMEDİ
Bizim UEFA Kupası’nda Real Zaragoza ile oynadığımız bir maç var. Ligde 14. sıradalar ilk maçı 1-0 kaybettik. 90 dakika oynadım ayağıma bir kere top değmedi. Adamlar nasıl pas yapıyor, böyle bir şey olamaz. 90 dakika topa değemedim. Ligde 4. falan olsalar hayatımız kayacak.

AZİZ YILDIRIM SOYUNMA ODASINA İNDİ
İkinci maç orada kazanmamız lazım. Yine aynı senaryo, ayağım topa değmedi. İyi pas yapıyorlar, antrenman maçı gibi. Devre arasında başkan girdi soyunma odasına. Aziz Yıldırım kaptan kim diye sordu. Herkes birbirine bakıyor. Ümit Özat kaptan sesi çıkmıyor. Başkan da bana bakıyor. Sanki kaptan benim. Saklanmaya çalıştım. 'Bu maçı alacaksınız' dedi. 'Eğer kazanamazsanız İstanbul’a nasıl dönersiniz siz düşünün. Ben Anelka’ya 3,7 milyon euro veriyorum. Boşuna mı veriyorum? Bundan sonra bütün topları Anelka’ya atacaksınız' dedi. Maça bir çıktık. Tuncay kaleciyle karşı karşıya Anelka sağ kanatta kenardaki Anelka’ya pas atıyor. Kalenin önünde vurmuyoruz herkes sahada Anelka’yı arıyor. Başkandan çok korkuyorduk.

DÜRÜMCÜ ANISI
Bir maç kazanmışız ertesi gün iznimiz var. Ali Güneş’le beraber kalıyorduk, bekar hayatı… PlayStation falan oynuyoruz. Akşam karnımız acıktı. Bostancı’da dürümcüler sabaha kadar açıktır. Çıktık bir tane dürümcüye girdik. Tam dürümü ısıracağım bir arabadan Aziz Yıldırım’ım sağ kolu çıktı. Ne yapıyorsunuz siz burada falan dedi. Ali ile ikimiz varız mekanda. Maç kazandık, karnımız aç dışarı çıktık dedim. Aziz Yıldırım’a çöpçüden falan haber gidiyormuş. Herkesten haberi oluyordu.

"RÜŞTÜ VE OGÜN BENİ DÖVDÜ"
Rüştü Reçber ile aynı odada kalıyorum. Ogün Temizkanoğlu kaptan. Maçlar geç olduğu için bunlar geç yatıyor. Ben de erken yatmak istedim. Bunlar bir tavla oynuyor. Öyle bir ses yapıyorlar ki uyuyamıyorum, havaya zıplıyorum. Bir oldu, iki oldu. Benim de yaş 21 yeni yeni palazlanıyorum. Bunlara bir ayar çekeyim dedim. Işığı kapattım herkes odasına gidip yatsın dedim. Sonra bunlar beni bir dövdü. Maça bir çıktım her yer morarmış."

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