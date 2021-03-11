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Serhat Akın'dan Fenerbahçe için Joachim Löw iddiası

11.03.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Serhat Akın'dan Fenerbahçe için Joachim Löw iddiası

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, sarı lacivertli ekibin anlaşması gerektiğine inandığı teknik direktörü açıkladı.

Fenerbahçe'nin "Kadıköy'ün boğası" lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın Twitter hesabından paylaşım yaparak "Joachim Löw Alman milli takımına veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

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Serhat Akın'ın bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu kısa süre önce Joachim Löw'ün Avrupa Şampiyonası sonrası görevi bırakacağını açıklamıştı.

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Alman teknik adam daha önce 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. Serhat Akın geçtiğimiz haftalarda Erol Bulut'u sert şekilde eleştirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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