Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nn eski futbolcusu Serhat Akın, Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyete rağmen Vitor Pereira'ya eleştiriler getirdi

"KOVULMALI"

"Pereira'yı Ali Koç'un aklına kim soktuysa kovulmalı" diyen Akın, “Pereira’yı araştırdım. Daha önce çalıştığı takımlarda ‘aile ortamı’ falan dememiş. Avrupa’da böyle bir söylem yok. Profesyonel olmak önemli. Szalai bu takımda stoperde, sol bekte, ön liberoda hatta sol açıkta bile oynar." diye görüş bildirdi.

"LOW GELMELİ DEDİM"

Serhat Akın Nut Spor'da yaptığı açıklamada, "Mesut Özil varken bu takıma her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz." şeklinde konuştu.



