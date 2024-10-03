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Serhat Akın günler sonra ilk kez konuştu! "Hain bir saldırıya uğradım" dedi ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 10:11
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Geçtiğimiz günlerde program çıkışı silahlı saldırıya uğrayan ve tedavi altında olan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, günler sonra bir açıklamada bulundu. Akın açıklamasında "İftira atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Serhat Akın günler sonra ilk kez konuştu! "Hain bir saldırıya uğradım" dedi ve...

Yorumculuk yaptığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve iki ayağından vurulan eski Fenerbahçe ve A Milli Takım oyuncusu Serhat Akın, saldırının ardından günler sonra ilk açıklamasını yaptı.

"VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

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Serhat Akın açıklamasında "Saldırının sonrasında yapılan saldırı benim için daha da ağırdı. Kalkıp kumar borcu, senet borcu... Bunlar çok aşağılıkça. 'Kumar borcu olup vurulduysa iyi oldu' diyeceklerdi herhalde. İftira atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." dedi.

"HAİNCE BİR SALDIRIYA UĞRADIM"

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Buradan daha güçlü çıkacağımı da biliyorum. Bir boğayı devirmek, Kadıköy Boğası'na üç kurşun yetmiyormuş. Bu şekilde de böyle bir saçma sapan bir espri yapayım ama ayakta duruyoruz, duracağımızın da göstergesi bu. Devrilmedik. Doğruyu dokuz köyden kovalarmış ama üç kurşun atarlarmış. Ona da bir şey yapamadım. Hesap edemedik ama biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Bu süreçte tabii çok üzücü olaylar da oldu. Ben aslında program çıkışı, haince bir saldırıya uğradım. Ama görüntülerden de gördüğünüz gibi vuranın da benim gözümün içine nasıl baktıysa sıkıntının gözünün içine baktım.

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