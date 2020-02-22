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Serhat Akın: Hakemler VAR ile sevişiyor mu?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.02.2020 20:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Serhat Akın, VAR sistemi ile ilginç bir yorumda bulundu.

Serhat Akın: Hakemler VAR ile sevişiyor mu?

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çok eleştirilen VAR sistemine Farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Kadıköy Boğası, “Hakemler VAR ile telefonlaşıyor mu yoksa sevişiyor mu belli değil” dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında oynanacak olan derbi öncesinde çarpıcı ifadeler kullanan Serhat Akın; Fenerbahçe, hakemler ve VAR hakkında yorumlarda bulundu.

"OLANLAR FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASINA ENGEL DEĞİL"

Eski futbolcu, "Hakemlerin Fenerbahçe ile bir sorunu mu var bilemiyorum. VAR sistemi uygulanan ülkelere bakalım. Bizimkiler VAR ile telefonlaşıyor mu yoksa sevişiyor mu belli değil. VAR’a gidip bakmak bu kadar zor değil. Orada ne konuşuyorlar merak ediyorum. Fenerbahçe olduğunda VAR Hakemi orta hakeme 'gelme 'mi diyor? Bakılması gereken pozisyonlara bakmadıkları zaman insanlarda şüphe oluşturuyorlar. Bütün bunlar Fenerbahçe’nin şampiyon olmasına engel değil. Hakemler gündemde konuşulanları yapıyorlarsa eze eze maçları kazanacaksın. Bayern Münih ve Liverpool gibi takımlar rakiplerini nasıl yeniyor, Hepimiz çok iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
niye lehinize yapılan hatalarda bu hakemler değilmi yazık hep anadolu takımlarının hakkı yeniyor eğer adalet olsa bu memlkete 3 büyükler en az 10 sene şampiyon çıkaramaz
TFF MHK SİZİ ŞAMPİYON İLAN ETTİ ZATEN UEFA TASDİKLİ ŞİKECİLER.KADIKÖYDE HAKEM SİZİ KOLLAR
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