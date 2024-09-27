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  4. Serhat Akın'ın vurulduğunu canlı yayın sırasında öğrendi! Batuhan Karadeniz o haberle şok geçirdi, çılgına döndü... 'Allah kahretsin' diyerek yayını terk etti

Serhat Akın'ın vurulduğunu canlı yayın sırasında öğrendi! Batuhan Karadeniz o haberle şok geçirdi, çılgına döndü... 'Allah kahretsin' diyerek yayını terk etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 07:48
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Eski milli futbolcu Serhat Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla program çıkışı vurulduğunu duyururken, paylaşımında "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı. Akın'ın bu paylaşımı yaptığı sırada canlı yayında olan Batuhan Karadeniz büyük bir şok yaşarken, 'Allah kahretsin' diyerek yayını terk etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Serhat Akın'ın vurulduğunu canlı yayın sırasında öğrendi! Batuhan Karadeniz o haberle şok geçirdi, çılgına döndü... 'Allah kahretsin' diyerek yayını terk etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

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Eski milli futbolcuya yapılan bu çirkin saldırı herkes tarafından kınanırken, daha önce Sports Digitale isimli YouTube kanalındaki partneri olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in, Serhat Akın'ın vurulduğunu öğrendiği andaki tepkisi gündem oldu.

"ALLAH KAHRETSİN"

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Bu sırada yayında olan Karadeniz haberi öğrendiğinde adeta şok geçirirken, ''Kapatın yayını! Benim meslektaşımın kanının aktığı yerde ben yayın yapmam. Yazıklar olsun! Bu kadar da olmaz! Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah kahretsin!'' sözleriyle tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...

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Batuhan Karadeniz Serhat Akın son dakika saldırı Canlı yayın
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