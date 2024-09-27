Serhat Akın'ın vurulduğunu canlı yayın sırasında öğrendi! Batuhan Karadeniz o haberle şok geçirdi, çılgına döndü... 'Allah kahretsin' diyerek yayını terk etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Eski milli futbolcuya yapılan bu çirkin saldırı herkes tarafından kınanırken, daha önce Sports Digitale isimli YouTube kanalındaki partneri olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in, Serhat Akın'ın vurulduğunu öğrendiği andaki tepkisi gündem oldu.

"ALLAH KAHRETSİN"

Bu sırada yayında olan Karadeniz haberi öğrendiğinde adeta şok geçirirken, ''Kapatın yayını! Benim meslektaşımın kanının aktığı yerde ben yayın yapmam. Yazıklar olsun! Bu kadar da olmaz! Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah kahretsin!'' sözleriyle tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...