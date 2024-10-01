Serhat Akın'ın vurulmasında tüm detaylar ortaya çıktı! ''Serhat Akın'ı vurmamı istediler ama öldürmek için ateş etmedim"

Serhat Akın, 26 Eylül'de yaptığı program çıkışı evine gitmek için arabasına doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan eski milli futbolcu ameliyat edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Serhat Akın'ın vurulma olayında tutuklanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı.

Soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren ve suç kaydı bulunan Ozan Dalmaz (19), motosikleti kullanan Osman Mukan (23) ile birlikte hareket eden İriş Torun (23), Eyüp Üzer (26) ve Mert Alay (23) olduğu öğrenildi.

"SERHAT AKIN'I VURMAMI İSTEDİLER"

Saldırıda silahı kullanan Ozan Dalmaz,

"Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan (Gürcistan'a kaçan Hasan Şahin) isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp verememezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'la bir alıp verememezliğim olmadığı gibi kendisini tanımıyordum bile. Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Para olayından benim sonradan haberim oldu. Osman bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. Hasan, bana ve Osman'a harçlık diye göndermiş. Ben Osman'dan 150 bin TL aldım."

"SİLAH VE MOTOSİKLET VERDİLER"

Ozan Dalmaz şöyle devam etti,

"Orada tanımadığımız şahıslar hem motosikleti hem de silahı verdiler. Bir tane silah verdiler. Kaskın bir tanesini de onlardan almıştık. Bir tanesini de dayımın oğlundan almıştım. Kendisine motosikletle Kadıköy'de gezeceğimizi bu sebeple kaska ihtiyacımız olduğunu söyleyerek ödünç olarak almak istedim. Muhammet'in bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Keşfe Osman ile birlikte gittik. Başka kimse yoktu."

"İŞİN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

Olayın olduğu gün ise, Osman ile beraber motosikletle olay yerine gittik, motoru Osman kullanıyordu, bir müddet orada Serhat Akın'ın çıkmasını bekledik. Hatta oradan sıkıldığımızdan gitmek istediğimizi ve bu işi yapmayacağımız Hasan'a söyledik. Ancak o, işin ciddiyetinin farkında değilsiniz diye bizi tehdit etti."

"ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMEDİM"

"Bir müddet sonra Serhat Akın çıkınca onu yaralamak için bacaklarına hedef alarak 2-3 el ateş ettim. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Sonrasında korsan taksicilik yapan Eyüp'ü çağırdım. Şile'ye Eyüp ile beraber gitmeyi planlıyordum, ancak planı sonradan değiştirdiğim için Eyüp'ü geri gönderdim. Eyüp'ün bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Muhammet'ten aldığım kaskı ona teslim ettim. Olay bu şekilde meydana gelmiştir, başkaca söyleyeceğim bir şey yoktur. Para getiren şahsın kim olduğunu bilmiyorum, olayı Osman ile birlikte gerçekleştirdik, diğerleri masumdur."

"BİZE MOTOR TESLİM ETTİLER KABLO İLE ÇALIŞTIRDIK"

"Ben Ozan'ın, Serhat Akın'a pusu kuracağını ve onu vuracağını kesinlikle bilmiyordum. Olay günü Ozan beni arayarak buluştuk ve beraber Pendik Çınardere tarafına motosikleti teslim almaya gittik. Bize motosiklet ile bir tane kask verdi, silah verdiğini görmedim. Motosikletin plakası yoktu ve anahtarı da yoktu, kablo ile çalıştırdık. Akabinde motoru ben kullanırken Ozan ile beraber Kartal'a geçtik. Ozan gözüne başka bir motosiklet kestirdi ve plakasını ondan çalarak sürdüğümüz motosiklete taktı. Öbür kaskı ise Ozan, dayısının oğlu olan Muhammet'ten almış. Ardından Beykoz'a, Ozan'a atılan konuma geldik ve beklemeye başladık. Niçin beklediğimizi bilmiyorduk, ben Hasan'ı tanıyorum, ancak bir bağlantım yoktur, kendisinden de herhangi bir tehdit almadım. Ozan'ın da yanında bulunduğum süreç zarfında Hasan'dan herhangi bir tehdit aldığına da şahit olmadım.

"YANINA DOĞRU GİTTİ, 3 EL ATEŞ ETTİ"

"Ozan ile telefonda görüştüğü şahıs arasında bir para meselesi geçtiğini biliyorum ancak tam olarak ne konuştuklarını bilmiyorum. Bir müddet sonra orada bulunan ford marka aracın içinden Ozan ile konuşan şahıs müştekinin çıktığını haber verince, Ozan silahını eline alarak müştekinin yanına doğru gitti, 3 el ateş etti, tam olarak nereyi hedef alarak sıktığını bilmiyorum. Sonra motoru aldığımız yere Ozan ile birlikte gittik ve teslim ettik. Sonrasında İriş bizi Pendik'ten alarak Tuzla Aydınlı'ya götürdü, hep birlikte orada alkol aldık. Ozan bana bir şahsın para getireceğini, bu parayı alıp kendisine getirmesini benden rica etti. Ben de beyaz bir cipten tanımadığım şahıstan çanta içinde parayı aldım ancak saymadım. Sonra ben bu paradan 100 bin TL komisyon aldım. Ozan bana bu parayı verdi. Gerisini kendisi aldı. Ben kesinlikle Ozan'ın böyle bir olaya karışacağından haberim yoktu, sizlere yemin ederim benim bu olayla bir alakam yoktur."

"OSMAN BİR ARA GİDİP 250 BİN LİRAYLA GELDİ"

İriş Torun ise ifadesinde, "Benim bu olaylarla hiç bir alakam yoktur. Olay günü gece 01.00 sıralarında Ozan beni arayarak bulunduğu yerden Osman ile birlikte kendisini almamı istedi. Ben de taksi şoför değişim saati olduğunu söyleyerek diğer şoförü de alıp, Tuzla sahilde bulunan bir mekana gittik. Orada ben, Ozan, Osman üçümüz beraber alkol aldık. Şüpheli bir durumları yoktu. Ancak kasklarını görmüştüm, silahı gece içerken masada gördüm. Öğlen saat 13.00 sıralarında Osman bir ara dışarı çıktı, geri geldiğinde yanında 250 bin TL para vardı, hatta parayı ben saydım. Bu parayı Ozan mı Osman mı ayarladı bilemiyorum. Ben bu paranın nereden geldiğini sorduğumda Ozan bana 'Adam vurduk, onun parası' diye şaka yollu söyledi.

"30-40 YAŞLARINDA SAKALLI BİRİ BANA PARAYI TESLİM ETTİ"

Yunus Görecek ise ifadesinde şunları söyledi:

"Cüdi Şahin lakaplı Hasan'ı 2016'dan bu yana tanırım. Olaydan bir sonraki gün Hasan görüntülü arayarak 'Bir tek sana güvenebilirim, bir para mevzusu var, sana tarif edeceğim konumdan parayı alarak ödeme yap' dedi. Benden rica etmesi üzerine ben de onu kırmadım. Hadımköy'de bulunan bir yere tarif ede ede gitmemi sağladı. Orada beyaz bir araçtan 30-40 yaşlarında sakallı bir şahıs elinde para ile indi. Ben o sırada halen Hasan Şahin ile görüntülü konuşuyordum. Diğer şahısla Hasan'ı görüntülü görüştürdükten sonra şahıs bana parayı teslim etti. Ardından tekrar Hasan'ın tarif ettiği yere giderek tanımadığım bir şahsa hem dolarları hem de poşetteki Türk lirasını teslim ettim. Bu eylemim karşılığında Hasan'dan 5000 TL para ve benzin masrafi olarak da 1200 TL vermiş oldu. Toplamda 6200 TL aldım. Ancak bu paraları ne için hangi sebeple verdiğimi bilmiyordum. Müşteki Serhat Akın'ın vurulduğundan kesinlikle haberim yoktu."

"BEN KORSAN TAKSİCİYİM ARADILAR GELDİM"

Olayda gözcülük yaptığı öne sürülen taksici Eyüp Üzer ise ifadesinde, "Ben uzun yıllardır korsan taksicilik yaparım. Keşif yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Diğer şüphelilerden hiç birisini tanımıyorum. Beni bir şahıs kullandığım telefondan arayarak taksi istediğini söyledi, ben de durağı aramasını söyledim. Akabinde yakın bir yerde olduğunu öğrendiğim için attığı konuma gittim. İsmini sonradan bu olay sebebiyle öğrendiğim Ozan isimli şahsı alarak Kavacık'taki tarif ettiği yere gittim. 1000 TL taksicilik ücretini kendisinden aldım ve bir müddet tarif ettiği yerde bekledim. Ücreti nakit aldığım için kendisini yaklaşık 1,5-2 saat kadar bekledim. Bir süre sonra telefonlarımı açmayınca gelmeyeceğini anladım. Sonrasında kendisi ile yüz yüze temas kurmadım. Ben kesinlikle herhangi bir maske veya silah temini yapmadım, bana iftira atılmaktadır, benim bu şahıslarla herhangi bir alakam yoktur."

(Habertürk)