SERHAT DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI: Serhat dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Serhat dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar giderek hızlanıyor. Serhat dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer alıyor. Senaryosunu Haluk Özenç'in kaleme aldığı dizinin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Bir sezon ve 10 bölüm olarak hazırlanan Serhat dizisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde teröristlerle karşı karşıya gelen bir özel harekatçının İstanbul'da yaşadığı olayları konu ediniyor.

SERHAT DİZİSİ KONUSU

Serhat, uzun yıllardan beri Güneydoğu’da ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan bir özel harekat polisidir. Son dönemde büyük iş adamlarının kızlarının kaçırılması sebebiyle kendisine ihtiyaç olduğu düşünülmüş ve özel bir görevle İstanbul’a çağrılmıştır.

İstemeyerek de olsa İstanbul’a gelen Serhat, Asayiş Şube’de yeni kurulmuş genç bir ekibe dâhil edilir. Ancak ne İstanbul Serhat’ın bıraktığı İstanbul’dur ne de Serhat, İstanbul’un hatırladığı Serhat... Her ne kadar hepsini birbirinden ayrı tutmaya çalışsa da Serhat’ın işleri, ailesi, duyguları zamanla birbirine karışır; savaşı ve kavgası her gün biraz daha büyür.

SERHAT DİZİSİ OYUNCULARI

Serhat dizisi oyuncuları arasında Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Volkan Severcan, Burcu Karakaya, Haluk Özenç, Filiz Çelik, Pınar Tuncegil, Demir Karahan ve Tamer Yiğit bulunuyor.

