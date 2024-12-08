Serhat Doğramacı’dan büyük başarı: Michelin’den 3 ödül... Başarısının sırrını açıkladı

Türkiye onu ilk olarak MasterChef yarışmasıyla tanıdı, ancak Serhat Doğramacı bu yarışma öncesinde de yetenekleriyle adından söz ettiren bir şefti. Bugün, Michelin tarafından layık görüldüğü 3 ödülle başarısını taçlandıran Doğramacı, sadece mutfağıyla değil, sürdürülebilirlik vizyonuyla da dikkat çekiyor.

Ekol TV'den Şeyma Kan’a verdiği röportajda hem başarılarından hem de gastronomiye getirdiği yenilikçi yaklaşımından bahsetti.

MICHELIN'DEN 3 PRESTİJLİ ÖDÜL

Ünlü şef, Michelin’den aldığı 3 ödülü şu sözlerle anlattı:

"Michelin’den üç ödül aldık. İlki, tavsiye listesine dahil edilmemiz. İkincisi, yılın en genç şefi ödülü ki bu ödül her yıl sadece bir kişiye veriliyor. Son olarak da bizim için en anlamlısı olan yeşil sürdürülebilirlik yıldızını aldık."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MUTFAK

Serhat Doğramacı, başarısının sırrını sadece lezzetli yemekler yapmakta değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir mutfak kültürü oluşturmakta gördüğünü belirtiyor. Doğramacı, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

"Atalık tohum bankası kurduk. Türkiye’nin dört bir yanından topladığımız tohumları çoğaltarak bir bankaya dönüştürdük. Kendi keçilerimizin sütünden faydalanıyor, tarım alanlarımızda safran, domates, biber gibi pek çok ürünü üretiyoruz. İyi bir mutfak sadece lezzetten ibaret değil; sürdürülebilirlik de çok önemli. Michelin de bunu özellikle arıyor."

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atan Serhat Doğramacı, Türk mutfağını modern yaklaşımlarla buluştururken, aynı zamanda doğaya ve yerel değerlere sahip çıkmayı ihmal etmiyor. Bu vizyonuyla daha pek çok ödüle layık görülmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.