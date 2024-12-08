MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serhat Doğramacı’dan büyük başarı: Michelin’den 3 ödül... Başarısının sırrını açıkladı

Serhat Doğramacı’dan büyük başarı: Michelin’den 3 ödül... Başarısının sırrını açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağını sürdürülebilirlik vizyonuyla buluşturan Serhat Doğramacı, Michelin’den aldığı 3 prestijli ödülle adını gastronomi dünyasına altın harflerle yazdırdı. MasterChef Serhat Doğramacı, sırrını da anlattı.

Serhat Doğramacı’dan büyük başarı: Michelin’den 3 ödül... Başarısının sırrını açıkladı

Türkiye onu ilk olarak MasterChef yarışmasıyla tanıdı, ancak Serhat Doğramacı bu yarışma öncesinde de yetenekleriyle adından söz ettiren bir şefti. Bugün, Michelin tarafından layık görüldüğü 3 ödülle başarısını taçlandıran Doğramacı, sadece mutfağıyla değil, sürdürülebilirlik vizyonuyla da dikkat çekiyor.

Ekol TV'den Şeyma Kan’a verdiği röportajda hem başarılarından hem de gastronomiye getirdiği yenilikçi yaklaşımından bahsetti.

MICHELIN'DEN 3 PRESTİJLİ ÖDÜL

Ünlü şef, Michelin’den aldığı 3 ödülü şu sözlerle anlattı:
"Michelin’den üç ödül aldık. İlki, tavsiye listesine dahil edilmemiz. İkincisi, yılın en genç şefi ödülü ki bu ödül her yıl sadece bir kişiye veriliyor. Son olarak da bizim için en anlamlısı olan yeşil sürdürülebilirlik yıldızını aldık."

Ekran görüntüsü 2024-12-08 093530

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MUTFAK

Serhat Doğramacı, başarısının sırrını sadece lezzetli yemekler yapmakta değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir mutfak kültürü oluşturmakta gördüğünü belirtiyor. Doğramacı, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

Ekran görüntüsü 2024-12-08 093428

"Atalık tohum bankası kurduk. Türkiye’nin dört bir yanından topladığımız tohumları çoğaltarak bir bankaya dönüştürdük. Kendi keçilerimizin sütünden faydalanıyor, tarım alanlarımızda safran, domates, biber gibi pek çok ürünü üretiyoruz. İyi bir mutfak sadece lezzetten ibaret değil; sürdürülebilirlik de çok önemli. Michelin de bunu özellikle arıyor."

Ekran görüntüsü 2024-12-08 093301

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atan Serhat Doğramacı, Türk mutfağını modern yaklaşımlarla buluştururken, aynı zamanda doğaya ve yerel değerlere sahip çıkmayı ihmal etmiyor. Bu vizyonuyla daha pek çok ödüle layık görülmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.

Eski MasterChef Türkiye şampiyonu da listede! İşte Michelin tavsiye rehberi... Eski MasterChef Türkiye şampiyonu da listede! İşte Michelin tavsiye rehberi...
Anahtar Kelimeler:
Serhat Doğramacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.