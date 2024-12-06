MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski MasMasterChef şampiyonu da listede! 2025 Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği restoranlar belli oldu!

Eski MasMasterChef şampiyonu da listede! 2025 Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği restoranlar belli oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.12.2024 00:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen MICHELIN Rehberi, 2025 Seçkisinde yeşil yıldız, genç şef ve servis ödülü alan restoran ve şeflerini açıkladı. MasterChef'in eski şampiyonu da listede yer aldı.

Eski MasMasterChef şampiyonu da listede! 2025 Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği restoranlar belli oldu!

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen MICHELIN Rehberi, Michelin yıldızının yanı sıra farklı ödüllere de yer veriyor. MICHELIN Rehberi, 2025 Seçkisinde yeşil yıldız, genç şef ve servis ödülü alan restoran ve şeflerini açıkladı. Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi için Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta tören düzenlendi.

michelin-2025-tavsiye-listesi-8e

2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı. Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2'sine Michelin Yıldızı, 8'ine Bib Gourmand ve 6'sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

michelin-2025-rehberi-istanbul-i

Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.

2024-12-05-MICHELIN

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı. Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürk'e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicole'un servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı.

GENÇ ŞEF ÖDÜLÜ MASTERCHEF ŞAMPİYONUNUN!

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı büyük finalin ardından kendini işlerine vermişti. Kadıköy'de hamburgerci açan ve Yalıkavak'ta da mekan işleten yetenekli isim 2025 Michelin Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Ayrıca Bodrum'daki Mezra Yalıkavak restoranı Yeşil Yıldız aldı.

GeDcfe6WMAIET6z

Türkiye'den 7 restoran daha Michelin Yıldızı aldı! Türkiye'den 7 restoran daha Michelin Yıldızı aldı!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Serhat Doğramacı Michelin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de peş peşe depremler! 2 eyalette tsunami alarmı: Bölgeyi terk ettiler

ABD'de peş peşe depremler! 2 eyalette tsunami alarmı: Bölgeyi terk ettiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Galatasaray'dan "İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa" başlığı altında açıklama!

Galatasaray'dan "İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa" başlığı altında açıklama!

RTÜK ceza vermişti! Final tarihi belli oldu!

RTÜK ceza vermişti! Final tarihi belli oldu!

'Cezaevi girişinde başörtülerinin kesildiği' iddiasına soruşturma! Görevden uzaklaştırıldılar

'Cezaevi girişinde başörtülerinin kesildiği' iddiasına soruşturma! Görevden uzaklaştırıldılar

Okulda öğretmeni öldüren katil talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

Okulda öğretmeni öldüren katil talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.