Eski MasMasterChef şampiyonu da listede! 2025 Michelin Rehberi'nin tavsiye ettiği restoranlar belli oldu!

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen MICHELIN Rehberi, Michelin yıldızının yanı sıra farklı ödüllere de yer veriyor. MICHELIN Rehberi, 2025 Seçkisinde yeşil yıldız, genç şef ve servis ödülü alan restoran ve şeflerini açıkladı. Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi için Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta tören düzenlendi.

2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı. Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2'sine Michelin Yıldızı, 8'ine Bib Gourmand ve 6'sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı. Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürk'e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicole'un servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı.

GENÇ ŞEF ÖDÜLÜ MASTERCHEF ŞAMPİYONUNUN!

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı büyük finalin ardından kendini işlerine vermişti. Kadıköy'de hamburgerci açan ve Yalıkavak'ta da mekan işleten yetenekli isim 2025 Michelin Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Ayrıca Bodrum'daki Mezra Yalıkavak restoranı Yeşil Yıldız aldı.