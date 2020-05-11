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Seri: Şampiyonluk çok yakın

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fildişi sahilli futbolcusu Seri, mutlu sona inanıyor: “Şampiyonluk kupasından uzak değiliz. Liglerin tekrar başlayacağına inanıyorum. Başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyeceğiz.”

Seri: Şampiyonluk çok yakın

Aslan’ın yıldız orta saha oyuncusu Seri, “Sezon başında çok fazla sakatlıkla karşılaştık. Takımdaki diğer oyuncularla oynamaya devam ettik. Zor zamanlardan geçtik. Oyuncular arasında birlikte oynama alışkanlığının tam yerleşmemiş olması nedeniyle işimiz kolay değildi. Ancak Tanrıya şükürler olsun ki sakatlarımız tekrar aramıza döndü. Ayrıca birlikte oynaya oynaya bazı hareketleri otomatiğe bağladık” diye konuştu.

"BAŞTA İYİ DEĞİLDİM"

Fildişi Sahilli futbolcu, “Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum. Liglerin tekrar başlayacağına inanıyorum. Ligler başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip, şampiyon olmayı istiyoruz. Bir kulübe geldiğiniz zaman, büyük beklentiler vardır. Başlangıçta sergilemiş olduğum performans, bu büyük kulübün taraftarları tarafından beklenen performans değildi” dedi.

"EKSİKLERİMİ GÖRDÜM"

Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk zamanlardaki oyunuma bakıp, hakkımda değerlendirmeler yaptım, oyunumun bazı yönleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Kiralık bir futbolcuyum. Şu anda gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Öncelikli olarak bu krizden çıkmaya, sahalara tekrardan ayak basmaya ve ligi bitirmeye çalışacağız. Sonrasında olacakları göreceğiz. Umarım dünya bu virüsü yener.”

1 GOL 2 ASİST

Bu sezon Galatasaray’da 19 lig karşılaşmasına çıkan Jean Michael Seri, 1 gol-2 asistlik performans sergiledi. (Akşam)

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