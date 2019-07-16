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Seri transferi için Galatasaray bir adım önde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdürüyor. Milan'ın devreye girmesiyle birlikte Galatasaray'ın teklifini beklemede tutan Seri, İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Böylelikle sarı kırmızılılar bu transferde avantajlı konuma geçmiş oldu.

Seri transferi için Galatasaray bir adım önde!

Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı teklif Fulham tarafından kabul edlien ve oyuncunun kararını beklemeye geçen Galatasaray'a Fildişi Sahilli oyuncudan güzel haber geldi.

Tuttomercato'nun haberine göre Milan'ın devreye girmesiyle birlikte kafası karışan ve sarı-kırmızılı kulübün teklifini beklemeye alan Seri, İtalyan kulübüyle anlaşamadı. Jean Michael Seri'nin 2 gün içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Seri'nin transferi için kulübü Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak. (DHA)

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