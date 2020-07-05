Seri ve Marcao'dan açıklamalar

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı isimler Seri ve Marcao maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kalan 4 maçta 12 puan hedeflediklerini ifade eden Marcao, "Önemli bir sakatlık yaşadım, dönüşü kolay olmuyor. Maçla ilgili üzüntülüyüm, Galatasaray her zaman kazanmak için oynar ve hiçbir zaman pes etmez. Önümüzde 4 maç var ve bu 4 maçtan 12 puan alarak sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz" dedi.

Taraftarımızın olmaması bizim için çok önemli bir durum. Taraftar bizim 12. adamımız ve bizi itiyor, tabii ki bu bir bahane değil ancak önemli bir etken. Bu takım son şampiyon. İçerisinde bulunduğumuz durumu kabul ederek kalan maçlar için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

SERİ: PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI BÜYÜK FARK VAR

Galatasaray yıldız Seri, Trabzonspor maçı açıklamalarda bulunu. İşte Seri'nin açıklamaları;

"Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veriyor, iyi bir takım. Böyle takıma karşı 10 kişi kalırsanız işler zorlaşıyor ama maçı döndürmek için elimizden geleni yaptık. Bu tip şeyler futbolda olabiliyor. Pandemi öncesi ve sonrası için büyük fark var. Öncesinde iyi oynayan ve puanlar kazanan Galatasaray vardı. Kendimizi de eleştirmemiz gerekiyor. 4 maçtır kazanamıyoruz. Olmaması gereken bir durum. Ne yazık ki pandemi sonrası baya fark oldu."

