Seri'ye Lyon'dan 19 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kiraladığı Jean Michael Seri, bekleneni veremedi. Yönetim, yeni transferlere yol açmak amacıyla devre arasında 28 yaşındaki futbolcuyla yolları ayırmayı planlarken, teknik direktör Fatih Terim'den gelecek rapor bekleniyor.
Öte yandan Michael Seri'nin talipleri ise artmaya devam ediyor. Daily Express'in haberine göre, Michael Seri'yi kadrosuna katmak isteyen Lyon'un 19 milyon euro teklif edeceği iddia eidldi. Daha önce Everton ve Monaco'nun talip olduğu 27 yaşındaki futbolcu için Lyon kulübü Fulham ile masaya oturacak.
Monaco ve Everton ise henüz Seri için resmi bir teklifte bulunmadı. 19 milyon euro teklif etmeye hazırlanan Lyon'un her ne kadar Everton ve Monaco ile rekabet edeceği belirtilmesiine rağmen, en ciddi adaylardan biri olduğu ifade edildi.
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