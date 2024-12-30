SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Serie A'da düello gibi maç! Kenan Yıldız 63'te oyuna girdi, bitime 3 dakika kala yıkıldı... Juventus Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı

Serie A'da düello gibi maç! Kenan Yıldız 63'te oyuna girdi, bitime 3 dakika kala yıkıldı... Juventus Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Juventus ile Fiorentina Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın 63. dakikada oyuna girdiği mücadelede konuk ekip Fiorentina 87. dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Serie A'da düello gibi maç! Kenan Yıldız 63'te oyuna girdi, bitime 3 dakika kala yıkıldı... Juventus Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndan oynanan mücadelede tam 4 gol kaydedilirken mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Juventus'un gollerini 20 ve 48. dakikalarda Khephren Thuram kaydetti. Fiorentina'ya 1 puanı getiren golleri ise 38. dakikada Moise Bioty Kean ve 87. dakikada Riccardo Sottil attı.

KENAN YILDIZ 63'TE OYUNA GİRDİ

2024-01-04-juventus-Kenan-Y_C4_B1ld_C4_B1z

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla puanını 32 yapan Juventus, 6. sırada kaldı. Aynı puanda yer alan Fiorentina ise averajla 5. sırada yer aldı.

Juventus, Serie A'nın bir sonraki haftasında Torino ile derbide karşılaşacak. Fiorentina ise Napoli'yi konuk edecek.

Anahtar Kelimeler:
Serie A İtalya Fiorentina Juventus son dakika Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkokulda artık karne yerine gelişim raporu verilecek!

İlkokulda artık karne yerine gelişim raporu verilecek!

İstanbul Havalimanı'nda panik!

İstanbul Havalimanı'nda panik!

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini duyurdu

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini duyurdu

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca freni! Al-Nassr cephesinden gelen açıklama her şeyi değiştirdi

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca freni! Al-Nassr cephesinden gelen açıklama her şeyi değiştirdi

Süper Lig'in tüm dengelerini değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Süper Lig'in tüm dengelerini değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Beşiktaş 37. Başkanı Serdal Adalı oldu! Seçimin ardından ilk kez konuştu

Beşiktaş 37. Başkanı Serdal Adalı oldu! Seçimin ardından ilk kez konuştu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.