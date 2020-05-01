Serie A'da takımlar ligin devamını istiyor

İtalya'da Serie A'daki 20 takım, oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldılar. Spor bakanının "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu başkanı "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.
Lega Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.
Başbakan Conte ve Spor Bakanı Spadafora yaptıkları açıklamalarla liglerin oynanmasına karşı çıkıyor ancak kulüpler maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunuyor. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu...
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