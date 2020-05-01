SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Serie A'da takımlar ligin devamını istiyor

Serie A'da takımlar ligin devamını istiyor

İTALYA HABERLERİ  | 01.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Avrupa, koronavirüsün pençesinde belirsizlik yaşamaya devam ederken Fransa'nın aldığı kararın tam tersi İtalya'dan gelebilir.

Serie A'da takımlar ligin devamını istiyor

İtalya'da Serie A'daki 20 takım, oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldılar. Spor bakanının "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu başkanı "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.

Lega Serie A'dan yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.

KULÜPLER VE HÜKÜMET ARASINDA AYRILIK

Başbakan Conte ve Spor Bakanı Spadafora yaptıkları açıklamalarla liglerin oynanmasına karşı çıkıyor ancak kulüpler maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunuyor. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Koray Günter hedefini açıkladıKoray Günter hedefini açıkladı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak? Flaş açıklama

F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak? Flaş açıklama

İşte Falcao gerçeği! Adını listeye yazdırdı

İşte Falcao gerçeği! Adını listeye yazdırdı

İspanyollar Arda Turan transferini duyurdu

İspanyollar Arda Turan transferini duyurdu

Süper Lig'de 3 büyüklerin transfer savaşı

Süper Lig'de 3 büyüklerin transfer savaşı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Roma'dan Cengiz Ünder kararı

Roma'dan Cengiz Ünder kararı

Fatih Terim'i üzen haber!

Fatih Terim'i üzen haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serie A'da takımlar ligin devamını istiyor

Serie A hakkında karar verildi!

İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek

İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek

İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

İtalya'da kayıp 800 milyon Euro

Koray Günter: Türkiye’den teklifler var ama hedefim Avrupa

Koray Günter hedefini açıkladı

İtalya'da koronavirüs gerçeği ortaya çıktı!

İtalya'da koronavirüs gerçeği!

Serie A'da sezonun geleceği tartışma konusu

Sezonun geleceği tartışma konusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.