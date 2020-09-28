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Serie A'da Türk yıldızların takımları kazandı

İTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Serie A'da top koşturan Türk oyuncuların takımlarından Milan, Sassuolo ve Hellas Verona, ligin ikinci haftasını galibiyetle tamamladı.

Serie A'da Türk yıldızların takımları kazandı

Ligde geçen sezon sonunda yakaladığı çıkışı sürdüren Milan, Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Milan'ın gollerini 45+2. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 50. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Kırmızı-siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, özellikle 2. golün başında yaptığı baskıyla topu kazanması ve pozisyonu hazırlamasıyla dikkati çekti. Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Milan, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve zirve ortakları arasında yer aldı.

SASSUOLO DEPLASMANDA, HELLAS VERONA EVİNDE GALİP

Milli oyuncular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Spezia'yı 4-1 mağlup etti.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Filip Djuricic, 64. dakikada penaltıdan Domenico Berardi, 66. dakikada Gregoire Defrel ve 76. dakikada Francesco Caputo atarken, ev sahibi takımın tek golünü ise 30. dakikada Andrey Galabinov kaydetti. Bu sonuçla Sassuolo puanını 4'e yükseltti.

Konuk ekipte karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan Mert Müldür, 46. dakikada Pedro Obiang'ın yerine maça dahil olurken, Kaan Ayhan ise 78. dakikada Vlad Chiriches'in yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise evinde Udinese’yi 1-0 yendi. Hellas Verona'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Andrea Favilli attı. Mert Çetin ve Koray Günter, ilk 11'de başladıkları müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona, Udinese galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, 2'de 2 yaparak lige iyi bir giriş yapmış oldu.

NAPOLI DEPLASMANDA FARKLI GALİP

Günün diğer maçında Napoli, konuk ettiği Genoa'yı 6-0 gibi farklı skorla yenmeyi başardı. Napoli'nin 5. golünü geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas kaydetti.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Napoli, 6 puan ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Serie A'da top koşturan bir diğer milli oyuncu Merih Demiral'ın takımı Juventus ise bu akşam başkent deplasmanında Roma ile karşılaşacak. (AA)

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