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Serie A’da yeşil forma yasağı!

15.07.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A’da alınan flaş kararla takımların maçlara yeşil forma ile çıkması yasaklandı. İşte detaylar…

Serie A’da yeşil forma yasağı!

Dünyanın en önemli liglerinden Serie A’da yeni sezon öncesi ilginç bir karara imza atıldı. İtalyan ligi yönetimi, yeşil ağırlıklı forma giymeyi 2022-2023 sezonundan itibaren yasakladı.

YAYINLARDA SIKINTI ÇIKIYOR

Football Italia’nın haberine göre; Çizme ekipleri kısa bir süre içinde yeşil renk ağırlıklı formalarına veda etmek zorunda kalacak. Bu karara gerekçe olarak yeşil formaların saha zeminiyle bütünleşmesi ve bunun sonucunda özellikle televizyon yayınlarında görünürlüklerin azalması gösterildi.

3 TAKIM YEŞİL FORMA GİYİYOR

İtalya Serie A’da yer alan kulüpler arasında Sassuolo, Lazio ve Atalanta genellikle dış saha formalarını yeşil renk ağırlıklı olarak kullanıyor.

Bu ilginç kararın başka ülkelere de örnek olup olmayacağı şimdiden merak konusu.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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