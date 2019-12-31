Serie A'da zirve Juventus ve Inter'in

Serie A'da teknik direktör ve kadro değişikliğine rağmen oturttuğu kurumsal sistem sayesinde son 8 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayarak bir rekora imza atan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu kovalıyor. Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Merih Demiral gibi yıldızları bulunduran siyah-beyazlı takım, 9. şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda, 17 maçta aldığı 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 42 puanla, Inter'in averajla gerisinde yer alıyor. Ligdeki Juventus hegemonyasına son vermek için yeniden yapılanan ve bunun için de takımın başına siyah-beyazlı takımın son 8 senede elde ettiği ilk 3 şampiyonlukta imzası bulunan Antonio Conte'yi getiren Inter, ilk yarıyı lider tamamladı. İtalyan spor kamuoyunda bu sezona dair en çok merak edilen konuların başında, Conte'nin Juventus'ta kendisinin başlattığı peş peşe şampiyon olma geleneğini, Inter ile durdurup duramayacağı geliyor. BAŞKENT TAKIMLARI ZİRVEYİ ZORLUYOR Sezon başında performansları merak edilen başkent ekipleri Lazio ve Roma ise son haftalardaki galibiyet serileriyle kendilerini bir anda zirvenin birkaç adım gerisinde buldu.

Özellikle Lazio, golcü futbolcusu Ciro Immobile’nin de skora yaptığı katkılar sayesinde 8 maçlık galibiyet serisi yaptı. 11 haftadır da yenilgi yüzü görmeyen Lazio, bir maçı da eksik

olmasına karşın 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, 36 puanla 3. sırada yer alıyor. Lazio'da 2015-2016 sezonun ortasında geçici antrenör olarak göreve gelen ve bu sürede 1 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazanarak takımda yerini sağlamlaştıran Simone Inzaghi, Juventus'a şu ana kadar hem ligde hem de Süper Kupa finalinde yaşattığı iki mağlubiyetle büyük sükse yaptı. Sezon başında teknik direktör değişikliğine giderek, takımın başına Portekizli Paulo Fonseca'yı getiren başkentin bir diğer takımı Roma ise hocasının lige adapte olmasıyla 17 haftada, 35 puan toplayarak Lazio'nun arkasında 4. sırada kendine yer buldu. İLK YARININ HAYAL KIRIKLIKLARI: NAPOLI VE MILAN Serie A'da bu sezon en çok hayal kırıklığı yaşatan takımlar ise Napoli ve Milan oldu. Sezona Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluk yarışının iddialı bir ekibi olarak giren Napoli, son 9 haftanın 8'inde galibiyet alamayınca zirveden uzaklaştı ve Ancelotti ile yolları ayırdı. Takım, Ancelotti'nin yerine Gennaro Gattuso’ya emanet edildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda bulunduran ve son olarak eski yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i yeniden renklerine bağlayan Milan da sezona Marco Giampaolo ile başladı ancak, alınan olumsuz sonuçların ardından ekim ayı başında takımın başına Stefano Pioli'yi getirdi. Kırmızı-siyahlılar, İbrahimovic ile ikinci yarıda çıkış yapmaya çalışacak. GOL KRALLIĞI Serie A'nın 17 haftası sonunda gol krallığı yarışında zirvede tek bir isim bulunuyor. Lazio ve İtalya Milli Takımı’nın golcüsü Ciro Immobile, gol krallığı mücadelesinde 16 maçta attığı 17 golle, açık ara lider konumunda... Immobile'yi, Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku 12 golle, Cagliari'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro 11 golle takip ediyor. Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo da 10 golle 4. sırada yer alıyor. MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI Serie A bu sezon top koşturan Türk milli oyuncuların çokluğuyla da dikkati çekiyor. Takımı Milan iyi bir sezon geçirmese de 16 maçta forma giyip, 2 gol 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, milliler arasında en istikrarlı oyuncu oldu.