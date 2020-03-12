Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın golcüsü Gabbiadini'de koronavirüs çıktı

Futbol dünyasını da çok ciddi etkileyen koronavirüs salgınına İtalya'dan bir oyuncu daha yakalandı. Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın golcü ismi Gabbiadini'de koronavirüs tespit edildi.
Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'nin ardından Sampdoria forması giyen 28 yaşındaki golcü Manolo Gabbiadini'nin de yapılan testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sampdoria'dan yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ve derhal karantina altına alındığı bildirildi.
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