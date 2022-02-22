YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Serinleten lezzetler: Meybuz tarifleri

Serinleten lezzetler: Meybuz tarifleri

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında içinizi serinleten bir meybuza ne dersiniz? Özellikle çocukların severek ve keyifle yediği meybuzu evde hazırlamak mümkün. Tarifi her çeşit meyveyle yapabilirsiniz. İçerisinde katkı maddesi olmayan, kendi ellerinizle hazırladığınız meybuzları çocuğunuza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. En lezzetli meybuz tariflerini sizler için araştırıp bir araya getirdik.

Serinleten lezzetler: Meybuz tarifleri

Dışarıdan alınan dondurmaların ve meybuzların içinde hangi katkı maddelerinin bulunduğunu bilmediğiniz için tereddüt edebilirsiniz. Hem yetişkinlerin hem çocukların bayılarak yediği meybuzu evde hazırlamak çok kolay. Karpuz, muz, çilek ve şeftali gibi meyveler ile doğal ve besleyici meybuzlar hazırlayarak çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız meybuzları tüketerek günlük meyve ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.

ÇİLEKLİ MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo çilek

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 kahve fincanı su

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Dondurma kalıbı ve çubukları

HAZIRLANIŞI

  • Çileklerin yapraklarını temizleyin ve bol su ile yıkayın.

  • Toz şekeri ve çilekleri mutfak robotunda püre haline getirin.

  • Üzerine suyu ve limon suyunu ekleyin.

  • Mutfak robotunu tekrar çalıştırın.

  • Dondurma kalıplarına püreyi doldurun ve üzerlerine çubukları yerleştirin.

  • Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.

  • Meybuzlar donduktan sonra kalıptan çıkararak servis edebilirsiniz.

JELİBONLU MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım paket jelibon

  • 1 su bardağı elma suyu

  • Dondurma kalıbı ve çubukları

HAZIRLANIŞI

  • Jelibonları dondurma kabına yerleştirin.

  • Üzerine elma suyunu ekleyin. (Elma suyu yerine gazoz veya başka bir meyve suyu da ekleyebilirsiniz.)

  • Dondurucuya koyun ve 5-6 saat donmasını bekleyin.

  • Donduktan sonra jelibonlu meybuzu servis edebilirsiniz.

  • Dilerseniz aynı tarifi meyve parçalarıyla da hazırlayabilirsiniz.

KARPUZLU MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 dilim karpuz

  • 2 yemek kaşığı şeker veya bal

  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Yarım çay kaşığı tarçın

  • Dondurma kalıbı ve çubukları

HAZIRLANIŞI

  • Karpuzların kabuklarını soyun, dilimleyin ve çekirdeklerini temizleyin.

  • Tüm malzemeleri mutfak robotuna ekleyin ve püre haline getirin.

  • Dondurma kalıbına karışımı ekleyin ve çubukları yerleştirin.

  • Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.

  • Tüketmek istediğiniz zaman meybuzları dondurucudan çıkarabilirsiniz.

ÇİKOLATALI VE KAHVELİ MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 buçuk çay bardağı süt

  • 1 çorba kaşığı şeker

  • 1 çorba kaşığı kakao

  • 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

HAZIRLANIŞI

  • Sütü tencereye ekleyin ve ocağın altını açın.

  • Üzerine şeker, kakao ve Türk kahvesi ekleyin.

  • Kaynayana kadar karıştırın.

  • Kaynayan karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

  • Ardından dondurma kalıplarına dökün.

  • Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.

  • Dilerseniz üzerini çikolata ile kaplayarak tüketebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifiMeksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifi
Denemeyen kalmıyor! Ekmeğin içini bakın nelerle doldurdukDenemeyen kalmıyor! Ekmeğin içini bakın nelerle doldurduk
Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Pastane lezzetlerini tarihe gömecek tarif

Pastane lezzetlerini tarihe gömecek tarif

Sokak lezzetini eve taşıyın: Islak hamburger tarifi

Sokak lezzetini eve taşıyın: Islak hamburger tarifi

Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek

Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek

İlginizi Çekebilir

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

İştahı bıçak gibi kesen besinler

İştahı bıçak gibi kesen besinler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.