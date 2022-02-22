Serinleten lezzetler: Meybuz tarifleri

Dışarıdan alınan dondurmaların ve meybuzların içinde hangi katkı maddelerinin bulunduğunu bilmediğiniz için tereddüt edebilirsiniz. Hem yetişkinlerin hem çocukların bayılarak yediği meybuzu evde hazırlamak çok kolay. Karpuz, muz, çilek ve şeftali gibi meyveler ile doğal ve besleyici meybuzlar hazırlayarak çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız meybuzları tüketerek günlük meyve ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.

ÇİLEKLİ MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo çilek

1 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Dondurma kalıbı ve çubukları

HAZIRLANIŞI

Çileklerin yapraklarını temizleyin ve bol su ile yıkayın.

Toz şekeri ve çilekleri mutfak robotunda püre haline getirin.

Üzerine suyu ve limon suyunu ekleyin.

Mutfak robotunu tekrar çalıştırın.

Dondurma kalıplarına püreyi doldurun ve üzerlerine çubukları yerleştirin.

Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.

Meybuzlar donduktan sonra kalıptan çıkararak servis edebilirsiniz.

JELİBONLU MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım paket jelibon

1 su bardağı elma suyu

Dondurma kalıbı ve çubukları

HAZIRLANIŞI

Jelibonları dondurma kabına yerleştirin.

Üzerine elma suyunu ekleyin. (Elma suyu yerine gazoz veya başka bir meyve suyu da ekleyebilirsiniz.)

Dondurucuya koyun ve 5-6 saat donmasını bekleyin.

Donduktan sonra jelibonlu meybuzu servis edebilirsiniz.

Dilerseniz aynı tarifi meyve parçalarıyla da hazırlayabilirsiniz.

KARPUZLU MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

4 dilim karpuz

2 yemek kaşığı şeker veya bal

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tarçın

Dondurma kalıbı ve çubukları

HAZIRLANIŞI

Karpuzların kabuklarını soyun, dilimleyin ve çekirdeklerini temizleyin.

Tüm malzemeleri mutfak robotuna ekleyin ve püre haline getirin.

Dondurma kalıbına karışımı ekleyin ve çubukları yerleştirin.

Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.

Tüketmek istediğiniz zaman meybuzları dondurucudan çıkarabilirsiniz.

ÇİKOLATALI VE KAHVELİ MEYBUZ TARİFİ

MALZEMELER

1 buçuk çay bardağı süt

1 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

HAZIRLANIŞI