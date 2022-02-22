Serinleten lezzetler: Meybuz tarifleri

Dışarıdan alınan dondurmaların ve meybuzların içinde hangi katkı maddelerinin bulunduğunu bilmediğiniz için tereddüt edebilirsiniz. Hem yetişkinlerin hem çocukların bayılarak yediği meybuzu evde hazırlamak çok kolay. Karpuz, muz, çilek ve şeftali gibi meyveler ile doğal ve besleyici meybuzlar hazırlayarak çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız meybuzları tüketerek günlük meyve ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.
MALZEMELER
Yarım kilo çilek
1 çay bardağı toz şeker
1 kahve fincanı su
1 yemek kaşığı limon suyu
HAZIRLANIŞI
Çileklerin yapraklarını temizleyin ve bol su ile yıkayın.
Toz şekeri ve çilekleri mutfak robotunda püre haline getirin.
Üzerine suyu ve limon suyunu ekleyin.
Mutfak robotunu tekrar çalıştırın.
Dondurma kalıplarına püreyi doldurun ve üzerlerine çubukları yerleştirin.
Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.
MALZEMELER
Yarım paket jelibon
1 su bardağı elma suyu
HAZIRLANIŞI
Jelibonları dondurma kabına yerleştirin.
Üzerine elma suyunu ekleyin. (Elma suyu yerine gazoz veya başka bir meyve suyu da ekleyebilirsiniz.)
Dondurucuya koyun ve 5-6 saat donmasını bekleyin.
Donduktan sonra jelibonlu meybuzu servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
4 dilim karpuz
2 yemek kaşığı şeker veya bal
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yarım çay kaşığı tarçın
HAZIRLANIŞI
Karpuzların kabuklarını soyun, dilimleyin ve çekirdeklerini temizleyin.
Tüm malzemeleri mutfak robotuna ekleyin ve püre haline getirin.
Dondurma kalıbına karışımı ekleyin ve çubukları yerleştirin.
Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.
MALZEMELER
1 buçuk çay bardağı süt
1 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı kakao
HAZIRLANIŞI
Sütü tencereye ekleyin ve ocağın altını açın.
Üzerine şeker, kakao ve Türk kahvesi ekleyin.
Kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayan karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Ardından dondurma kalıplarına dökün.
Dondurucuya koyun ve 4-5 saat donmasını bekleyin.
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