Serkan Çayoğlu ile evliliğe hazırlanan Özge Gürel'den asansör paylaşımı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Bir dönem FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisinden geçtiğimiz günlerde evlilik haberi gelmişti. Evlilik için hazırlıklara başladığı öğrenilen çiftten Özge Gürel, uzun süre sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

ÖZGE GÜREL'İN ASANSÖR PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Gürel, kahverengi takım elbisesiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun asansörde çekildiği pozlara ise takipçileri kayıtsız kalmadı.

AYBÜKE PUSAT'TAN DA YORUM GELDİ

Ünlü ismin fotoğrafı yorum yağmuruna tutulurken, Aybüke Pusat'tan da Gürel'e "Ah aşkım" yorumu geldi.

6 MİLYON LİRAYA EV SATIN ALMIŞLARDI

Çayoğlu'nun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre tekrardan dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı kulislerde gündeme gelmişti.



