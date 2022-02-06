MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Kaya'dan fatura isyanı! Neredeyse 10 bin TL geldi

Serkan Kaya'dan fatura isyanı! Neredeyse 10 bin TL geldi

06.02.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programına konuk olup 100 bin TL kazanan ve bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayan şarkıcı Serkan Kaya'dan da fatura isyanı geldi.

Serkan Kaya'dan fatura isyanı! Neredeyse 10 bin TL geldi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yeşim Salkım gibi ünlü isimler artan zamlardan sonra gelen faturaları paylaşarak sitem etmişti. Son olarak ise Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programına konuk olup 100 bin TL kazanan Serkan Kaya'dan da fatura isyanı geldi.

9.800 TL'lik elektrik faturasını paylaşan Kaya paylaşımında "CK enerji bizi de ihmal etmemiş sağ olsun" yorumunda bulundu.

Serkan Kaya daha sonra ise konserini paylaşarak "Çok çalışmak lazım" notunu düştü.

kmmk

Serkan Kaya Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı programında kazandığı parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlamış ve Bakanlıktan, Kaya'ya teşekkür belgesi verilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk takipçilerin yorumlarını paylaştıTürk takipçilerin yorumlarını paylaştı
Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'
Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay olduFilozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!

Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

İlginizi Çekebilir

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.