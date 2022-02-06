Serkan Kaya'dan fatura isyanı! Neredeyse 10 bin TL geldi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yeşim Salkım gibi ünlü isimler artan zamlardan sonra gelen faturaları paylaşarak sitem etmişti. Son olarak ise Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programına konuk olup 100 bin TL kazanan Serkan Kaya'dan da fatura isyanı geldi.

9.800 TL'lik elektrik faturasını paylaşan Kaya paylaşımında "CK enerji bizi de ihmal etmemiş sağ olsun" yorumunda bulundu.

Serkan Kaya daha sonra ise konserini paylaşarak "Çok çalışmak lazım" notunu düştü.

Serkan Kaya Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı programında kazandığı parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlamış ve Bakanlıktan, Kaya'ya teşekkür belgesi verilmişti.



