Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı. Serkan Reçber, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş taraftarlarına seslendi ve görevi bıraktığını duyurdu.
Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
SERKAN REÇBER KİMDİR?
Serkan Reçber, 1975 doğumlu. Futbola Zeytinburnuspor'da başlayan Serkan Reçber, Zeytinburnuspor dışında Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.
Önceleri forvet ve santrofor oynasa da orta saha ve önliberoda daha başarılı oldu. Fenerbahçe formasını 1995-1996 sezonunda giyen ve fazla şans bulamayan Serkan Reçber, o sezon sarı-lacivertli ekiple lig şampiyonluğu yaşadı.
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